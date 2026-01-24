Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 00.24te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 00:32 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:21
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,04 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi.

        YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, depremin çevre illerden de hissedildiğini belirterek, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı ekiplerin saha taramalarına derhal başladığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

        BALIKESİR VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Balıkesir Valiliği bu gece yaşanan 5.1'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Deprem sonrasında Vali İsmail Ustaoğlu, "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ

        İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve , "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

