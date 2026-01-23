Habertürk
        Haberler Dünya "Suriye'de ateşkesin uzatılması gerekebilir" | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de yaşanan çatışmalar sonrası sağlanan ateşkese değinen Bakan Fidan, "Ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir." diye konuştu.

        Giriş: 23.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:13
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, DEAŞ'lı mahkumların Suriye'den Irak'a nakledildiğine dikkat çekerek, "Böyle bir ortamda ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Fidan, diplomasinin devam ettiğini söylerken, çatışma olmasını istemediklerini dile getirdi.

        Terör örgütü YPG/SDG'deki hızlı çözülmeye dair konuşan Bakan Fidan, örgütün işgal ettiği bölgelerdeki Arap nüfusa dikkat çekerek, bu durumun sürpriz olmadığını belirtti.

        Bakan Fidan, Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerektiğini dile getirirken, SDG'nin Ankara'dan gelen mesajlara kulak vermediğini ifade etti.

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Fidan, örgütün 'Türkiye içinde eylem gerçekleştirmeyeceğini' söylemesinin, yeterli olmayacağını ifade etti.

        Bakan Fidan, sınır ötesindeki unsurların da olmaması gerektiğini söyledi.

        Açıklamalarını Gazze konusu ile sürdüren Bakan Fidan, gerekli şartların sağlanması durumunda Gazze'ye asker gönderme iradesinin var olduğunu belirtti.

        Bakan Fidan, İsrail'in her şeye karşı çıktığına dikkat çekerken, İsrail'le mücadelenin süreceğini dile getirdi.

        Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için devam eden müzakereleri değerlendiren Bakan Fidan, Donbas meselesinin çözülememesi durumunda, müzakerelerdeki kilitlenmenin aşılamayacağını işaret etti.

        Bakan Fidan, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, müzakereler konusunda "daha yaratıcı olmalarını" tavsiye ettiğini söyledi.

