Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, DEAŞ'lı mahkumların Suriye'den Irak'a nakledildiğine dikkat çekerek, "Böyle bir ortamda ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, diplomasinin devam ettiğini söylerken, çatışma olmasını istemediklerini dile getirdi.

Terör örgütü YPG/SDG'deki hızlı çözülmeye dair konuşan Bakan Fidan, örgütün işgal ettiği bölgelerdeki Arap nüfusa dikkat çekerek, bu durumun sürpriz olmadığını belirtti.

Bakan Fidan, Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerektiğini dile getirirken, SDG'nin Ankara'dan gelen mesajlara kulak vermediğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Fidan, örgütün 'Türkiye içinde eylem gerçekleştirmeyeceğini' söylemesinin, yeterli olmayacağını ifade etti.

Bakan Fidan, sınır ötesindeki unsurların da olmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarını Gazze konusu ile sürdüren Bakan Fidan, gerekli şartların sağlanması durumunda Gazze'ye asker gönderme iradesinin var olduğunu belirtti.