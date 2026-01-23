Batı'da şiddetli sağanaklar iç Anadolu'da ise kar yağışları

Türkiye’de batı bölgelerde hava ısınmaya başladı, yağmurlar ise aralıklarla sürüyor. Antalya, İzmir, Aydın ve Çanakkale’nin güney kesimlerine kadar olan alanda kuvvetli sağanaklar nedeniyle su baskınları yaşandı. Kıyılara yakın şiddetini arttıran bu tip yağışlar Orta Akdeniz üzerinden aralıklarla ülkemizi ziyaret ediyor. Doğu Karadeniz’de olduğu gibi bu kuvvetli yağmurlar şehirlerde altyapıyı ve hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

“SU, BİR KIYMET OLARAK GÖKYÜZÜNDEN YERE GELİYOR FAKAT ONU BİRİKTİREMİYORUZ”

Fakat aynı zamanda bu suya aşırı ihtiyacımız var. Su, bir kıymet olarak gökyüzünden yere geliyor fakat onu biriktiremiyoruz, maddi ve ara sıra can kayıplarıyla manevi hasarını bırakıp ayrılıyor. Oysa özellikle Antalya ve İzmir kıyılarında bundan sonraki yıllarda da şiddetli sağanakların meteorolojik rotaları aynı olacak. Buralarda suyu kıyıdan ilk 3–4 kilometre içinde tutmak ve biriktirmek gerekir. Bölgede yağışlar akşam saatlerine kadar zayıflayarak sürecek.

BU GECE YARISINDAN SONRA KAYSERİ–MALATYA–SİVAS–TOKAT ARASINDA KAR

Bu gece yarısından sonra kar yağışları Kayseri–Malatya–Sivas–Tokat arasında ve buralara yakın yerlerde sürecek. Sivas Merkez, Su Şehri, Zara, Divriği ve Ordu–Mesudiye gibi alanlarda da yarın orta kuvvette ve yerel olarak kar yağışı görülebilir. Buraların yüksek kesimlerine doğru ilerleyen yollarda kar nedeniyle ulaşım aksayabilir. Yüksek kesimlere ise yer yer 10 ila 30 santimetre daha kar yağıp geçecek. 26 Ocak Pazar günü Anadolu’daki bu kar yağışları kesilecek görünüyor.

İSTANBUL VE MARMARA: PARÇALI BULUTLU, 12–15°C İstanbul’da hafta sonu hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 12 ila 14°C’lerde seyredecek. Bursa ve Balıkesir benzer şekilde parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar 15°C’ye ulaşacak. “EGE BÖLGESİ GENELİNDE BARAJLARDA SU KALMADI” İzmir’de ve Muğla’da cumartesi erken saatlerde, pazar sabahı ve pazartesi akşam saatleri yağmur ihtimali var. Bu yağışlar yerel olarak düşecek ve tahminen 2–3 saat yağıp ayrılacak. Yine de gelecek 4 günün 3’ünde yağmur kaydedilmesi, kuruyan toprak ve barajlar için umut olacak. Ege Bölgesi genelinde barajlarda su kalmadı hatta yeraltında da kalmadı. Daha derin kuyular açarak uzun yılların birikimi olan akiferlerdeki yeraltı su depolarımızı bitirdik. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu tarımsal sulama amacıyla zaten suyun önemli kısmına hâkim oluyor, sektörler bu suyu ne kadar verimli kullanıyor sorusu akla geliyor. ANKARA VE ESKİŞEHİR: ILIK VE ZAYIF YAĞMURLU Ankara’da soğuk ama az yağışlı geçen haftaların ardından, bu hafta sonu ve yeni hafta hava ısınıyor. Başkentte gündüz sıcaklıkları 9–11°C civarında seyredecek. Ankara’da ve Eskişehir’in doğu kesimlerinde hafta sonu ve 26 Ocak Pazartesi yer yer yağmur görülebilir. Yağışlar geniş alanlarda ve kuvvetli değil, toprağı şöyle bir ıslatıp geçecek yağışlara benziyor.