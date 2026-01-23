Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif: Everton'dan açıklama!
Ara transfer döneminde hücuma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerde, Everton'da forma giyen Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Everton Teknik Direktörü David Moyes ise İngiliz basınına Beto hakkında çıkan iddialar için konuştu
Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri yerine gelebilecek alternatif isimler için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Beto için Everton’a resmi teklifini iletti.
Sarı-lacivertli kulüp, Gine-Bissaulu forveti opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
EVERTON'DAN CEVAP!
Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Moyes, Beto'nun Fenerbahçe ile görüştüğüne dair iddialardan haberi olmadığını belirtti.
"ONU GÖNDERMEYE HAZIR DEĞİLİZ"
Tecrübeli teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" ifadelerini kullandı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon 25 maçta forma giyen Beto, 3 gol katkısı sağladı.