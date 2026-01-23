Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif: Everton'dan açıklama!

EVERTON'DAN CEVAP!

Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Moyes, Beto'nun Fenerbahçe ile görüştüğüne dair iddialardan haberi olmadığını belirtti.

"ONU GÖNDERMEYE HAZIR DEĞİLİZ"

Tecrübeli teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" ifadelerini kullandı.