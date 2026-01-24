Çalışırken kıdem tazminatı ve izin parası alınır mı?

ÇALIŞIRKEN KIDEM TAZMİNATI VE KULLANILMAYAN İZİN ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?

29/09/1977 doğumluyum. İlk sigorta girişim 2005 Aralık ayı. Şu an çalıştığım firmada işe girişim 23 Ocak 2013. Toplam prim ödeme gün sayım 7131. İçeride kullanılmamış 262 gün iznim bulunuyor. Firma benden çok memnun. Bırakmak istemiyor. Ben de çalışmaya devam etmek istiyorum. Ancak, ekonomik sıkıntılar yüzünden tazminatımı ve izin ücretimi almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? (Ali B.)

İşçiye kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin parasının ödenebilmesi için her şeyden önce iş akdinin sona ermesi gerekir. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlamış olanlar 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi koşulunu birlikte sağladıkları takdirde kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alırlar. Prim gününü 7000’e tamamlamış olanlar ise 25 yıllık sigortalılık süresi aranmaksızın yine aynı şekilde kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alırlar.

Gerek kıdem tazminatı, gerekse kullanılmamış yıllık izin ücreti çalışmaya devam ederken alınamaz. Şu an itibarıyla prim gününüz 7000’i aştığı için kendi isteğinizle ayrıldığınızda kıdem tazminatını almaya hak kazanmış bulunuyorsunuz. İş akdiniz sona ereceği için kullanmadığınız yıllık izinlerin ücretini de alabilirsiniz.

İşvereniniz de kabul ederse işten çıkış işleminin ertesi günü yeniden işe giriş yaparak çalışmaya devam edebilirsiniz.

Aksi takdirde çalışmaya devam ederken kıdem tazminatı veya kullanılmamış izin ücretini alamazsınız. Yargıtay, çalışmaya devam ederken ödenen kıdem tazminatını “avans” olarak kabul ediyor. İşten temelli ayrıldığınızda hesaplanacak kıdem tazminatından avans tutarın mahsup edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Aksi takdirde çalışmaya devam ederken kıdem tazminatı veya kullanılmamış izin ücretini alamazsınız. Yargıtay, çalışmaya devam ederken ödenen kıdem tazminatını "avans" olarak kabul ediyor. İşten temelli ayrıldığınızda hesaplanacak kıdem tazminatından avans tutarın mahsup edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışmaya devam ederken kullanılmayan izin ücretinin ödenmesi ise kanunen yasak. İzin parasının ödenebilmesi için iş akdinin sona ermiş olması gerekiyor. Şayet 7000 günü tamamlamamış olsaydınız yine işveren kabul ettiği takdirde işten çıkış ve tekrar giriş işlemi yaparak da kıdem tazminatının ve izin ücretlerinin ödenmesi mümkün olabilirdi. PRİM GÜNÜ 7200'E DÜŞEN BAĞ-KUR'LU EYT'DEN YARARLANIR MI? Ben 1981 doğumlu mali müşavirim. BAĞ-KUR'luyum. SSK işe girişim 15.02.1998. Son 15 yıldır BAĞ-KUR mükellefiyim. Toplam 6900 prim günüm var. Normalde 9000 güne tabiyim. Prim günü 7200'e indiğinde bizi de kapsar diye düşünerek BAĞ-KUR ihya yaptım. Sekiz yıllık ödeme yapacağım. Prim günü 7200'e düşerse EYT kapsamında emekli olur muyum? (İlhan G.) 2023 yılında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi uyarınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir statüde sigortalı çalışmaya başlamış olanlar, tabi oldukları statünün yaş dışındaki koşullarını yerine getirdiklerinde emekli olurlar. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesi başlamış olan BAĞ-KUR'lular kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihten itibaren emekli olurlar. Küçük esnafın BAĞ-KUR priminin 9000'den 7200 güne indirilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kasım ayında TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında soruları yanıtlarken, "Tabii ki bu bizim daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Ancak siz de biliyorsunuz 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getirilecektir" dedi.

Prim indiriminin BAĞ-KUR'luların tamamı için düşünülmediği daha önce açıklandı. Ancak kimleri kapsayacağı henüz netleşmiş değil. Şayet prim günü meslek grubunuz için de 7200'e inerse elbette EYT'den yararlanarak, 7200 günü tamamladığınız tarihte emekli aylığı bağlatabilirsiniz. İhya başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihinden önce yapmış olmanız isabetli olmuş. Borç harç da olsa ihya primini ödeyip fırsatı değerlendiriniz. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde yapmış olsaydınız ödeyeceğiniz prim tutarı yüzde 65 oranında artacaktı. Şunu da vurgulamak gerekir, meslek grubunuz için prim günü 7200'e inmese bile yaptığınız ihya işlemi size avantaj sağlayacaktır. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR EKSİK GÜNLER İÇİN BORÇLANMA YAPABİLİR Mİ? Geçmişte kendime ait işyerim var İken aynı zamanda kısmi zamanlı taksi şoförlüğü yaptım. O dönemdeki 4/b primlerimi ödeyemedim. İleride kısmi zamanlı çalıştığım dönemle ilgili borçlanma yapabilir miyim? Yani 4/b yerine 4/a borçlanma yapabilir miyim? Bir başka konu da şu; kısmi zamanlı çalışınca eksik günler için GSS primi tahakkuk ediyor. Ben şimdi GSS primini ödersem ileride eksik günlerimi borçlanırken de sağlık primi ödeyecek miyim? Ya da ödediğim GSS primlerini borçlanırken düşebilecek miyim? (Levent Ş.) BAĞ-KUR'luların 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçları silindi. Prim borçlarının doğduğu dönemlerdeki sigortalılık süresi de durduruldu. İhya edilmedikçe o dönemde BAĞ-KUR kapsamında çalışılmamış sayılıyor. Kısmi süreli çalışanların eksik prim günlerini borçlanma hakkı ise 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren kanunla tanındı. Buna göre, 25 Şubat 2011 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemlerde çakışan kısmi süreli çalışmalarınız için borçlanma yapabilirsiniz.