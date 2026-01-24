Antalya için sağanak alarmı! Yurt geneli yağışlı... İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevresinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji'nin tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı, Batı Akdeniz kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BİRÇOK BÖLGEDE KAR VAR
İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK NORMALİN ALTINDA
Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BATI AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 8, Çok bulutlu
İSTANBUL: 12, Çok bulutlu
İZMİR: 17, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BURSA: 14, Çok bulutlu
KOCAELİ: 16, Çok bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE: 9, Çok bulutlu
KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
DENİZLİ: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
MANİSA: 16, Çok bulutlu ve açık
ADANA: 11, Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 4, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
ISPARTA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI: 7, Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu
KAYSERİ: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 3, Parçalı ve çok bulutlu
BATMAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
SİİRT: 3, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu