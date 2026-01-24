Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul | Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Antalya için sağanak alarmı! Yurt geneli yağışlı... İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevresinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 24.01.2026 - 07:02 Güncelleme: 24.01.2026 - 07:02
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Meteoroloji'nin tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı, Batı Akdeniz kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

        BİRÇOK BÖLGEDE KAR VAR

        İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

        Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        BATI AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 8, Çok bulutlu

        İSTANBUL: 12, Çok bulutlu

        İZMİR: 17, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        BURSA: 14, Çok bulutlu

        KOCAELİ: 16, Çok bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE: 9, Çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        DENİZLİ: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        MANİSA: 16, Çok bulutlu ve açık

        ADANA: 11, Çok bulutlu, sağanak yağışlı

        ANTALYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 4, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

        ISPARTA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        ÇANKIRI: 7, Çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu

        KAYSERİ: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

        AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

        VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        BATMAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

        SİİRT: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu

