Meteoroloji'nin tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı, Batı Akdeniz kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR VAR

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BATI AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 8, Çok bulutlu İSTANBUL: 12, Çok bulutlu İZMİR: 17, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu BURSA: 14, Çok bulutlu KOCAELİ: 16, Çok bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE: 9, Çok bulutlu KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu A.KARAHİSAR: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu DENİZLİ: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu MANİSA: 16, Çok bulutlu ve açık ADANA: 11, Çok bulutlu, sağanak yağışlı ANTALYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 4, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu ISPARTA: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ÇANKIRI: 7, Çok bulutlu ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu KAYSERİ: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA: 3, Parçalı ve çok bulutlu BATMAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR: 3, Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu