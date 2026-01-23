Habertürk
        Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 61. dakikada Fousseni Diabate kaydetti

        Giriş: 23.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:56
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Trabzonspor'un golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 61. dakikada Fousseni Diabate kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde puanını 41'e yükseltirken Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

        ONUACHU 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA KADRODAYDI

        Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

        Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.

        YENİ TRANSFER LOVIK HEMEN 11'DE

        Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.

        TRABZONSPOR'DA TÜM OYUNCULAR YABANCI

        Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.

        Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.

        Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

        KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ 11'DE

        Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.

        İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.

        Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemedi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

        10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.

        33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

        Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

        51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.

        56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.

        61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.

        63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

        82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

        84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

        88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.

        89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

