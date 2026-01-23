Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.

AA'da yer alan habere göre otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İKİ CAN KAYBI VAR

İHA'nın haberine göre İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.