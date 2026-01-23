Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!

        İstanbul'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan olayda bir yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.

        AA'da yer alan habere göre otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        İKİ CAN KAYBI VAR

        İHA'nın haberine göre İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor