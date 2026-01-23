Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gaziantep haberleri: Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı | Son dakika haberleri

        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi Gaziantep'i de etkiledi. Kentte kar yağışı nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı. Kar yağışının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:42
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kar yağışı nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı.

        AA'da yer alan habere göre Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi unvanını elinde bulunduran belediye, yoğun kar yağışında da yeni evlenen çiftleri yalnız bırakmadı.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'na gelemeyen Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor çiftinin isteklerini kırmayan Şahinbey Belediyesi ekipleri, çiftlerin evlerine giderek nikahlarını kıydı.

        Zorlu kış şartlarında kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekiplerine teşekkür eden Süreyya Nur Atalar, "Sağ olsun nikah memuru ayağımıza kadar geldi." ifadelerini kullandı. Furkan Zor ise nikah memuruna eve geldikleri ve nikahlarını kıydıkları için teşekkür etti.

        TAG OTOYOLU'NDAN KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

        Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

        DHA'nın haberine göre TAG otoyolunda ise bazı TIR ve araçların kaza yapması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, Gaziantep'e gidiş yönünde vatandaşlar araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi.

        Zaman zaman ulaşımın devam ettiği yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Oluşan yoğunluk dron kamerasıyla görüntülendi.

        'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi

        Bartın ile Karabük arasında iki tarafı ağaçlarla kaplı olan ve 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolunda, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

