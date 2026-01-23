Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif: Yasin Özcan...
Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerde Yasin Özcan + 21 milyon Euro formülü öne çıkarken, genç futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelerine devam ediyor.
Beşiktaş ve Aston Villa ile ilgili görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Aston Villa arasında yapılan Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi ciddi şekilde masada yer alıyor. Taraflar arasında detaylar görüşülüyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde adı gündemde yer alan Yasin Özcan, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor.
7 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ!
19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti.
Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (2. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.