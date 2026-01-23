Habertürk
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif: Yasin Özcan... - Futbol Haberleri

        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif: Yasin Özcan...

        Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerde Yasin Özcan + 21 milyon Euro formülü öne çıkarken, genç futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 13:46 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:00
        1

        Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelerine devam ediyor.

        2

        Beşiktaş ve Aston Villa ile ilgili görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        3

        YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ

        Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Aston Villa arasında yapılan Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi ciddi şekilde masada yer alıyor. Taraflar arasında detaylar görüşülüyor.

        4

        BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

        Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde adı gündemde yer alan Yasin Özcan, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor.

        5

        7 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ!

        19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti.

        6

        Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (2. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.

