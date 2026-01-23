Habertürk
        Cinsel istismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapığa 63 yıl hapis | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapığa 63 yıl hapis!

        Kastamonu'da, 2018 ile 2022 yılları arasında cep telefonunda, cinsel istismara uğrayan çocuklara ait görüntülerin belirlenmesi üzerine, 'birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan yargılanan 50 yaşındaki S.Ö., 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmada iddiaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:41
        Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında cep telefonunda mağdur çocuklara ait müstehcen içeriklerin tespit edilmesi üzerine, 50 yaşındaki S.Ö. hakkında dava açılmıştı.

        TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

        AA'daki habere göre Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık S.Ö. (50) ile taraf avukatları katıldı.

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Sanık S.Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

        TOPLAM 63 YIL 6 AY HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanığı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 28 yıl 6 ay, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

