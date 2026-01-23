5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!

Kar köy yolunu kapattı, sınır protokolüyle Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan Şaban Öztürk (76), Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır protokolüyle kurtarıldı. Gürcistan üzerinden nakledilen ambulansın kaza yaptığı, 15 saatlik zorlu kurtarma operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırı... Daha Fazla Göster Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan Şaban Öztürk (76), Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır protokolüyle kurtarıldı. Gürcistan üzerinden nakledilen ambulansın kaza yaptığı, 15 saatlik zorlu kurtarma operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk tedaviye alındı. (DHA) Daha Az Göster