Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hemşire şiddeti kamerada! 5 günlükken darp edildi, engelli kaldı! | Son dakika haberleri

        Hemşire şiddeti kamerada! 5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!

        Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki Deniz Esin'in darp edilme anlarına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, "Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar’ın (5) henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire şiddetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin’in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer aldı. Ailenin avukatı Sait Bolat “Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı vahşettir, eziyettir, işkencedir” dedi.

        Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti.

        Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

        REKLAM

        BEBEĞİN UĞRADIĞI ŞİDDET AİLEDEN SAKLANDI

        Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi.

        Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.’nin yargılanmasına karar verdi.

        GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

        Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet’ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat’la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.’nin kızları Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.

        14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

        Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

        "BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR"

        Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar’ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, “Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye. Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor. Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        "Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de em...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması