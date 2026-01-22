Habertürk
Habertürk
        Kiralamak için baktığı 17'nci kattaki dairenin balkonundan düşüp öldü

        Kiralamak için baktığı 17'nci kattaki dairenin balkonundan düşüp öldü

        Bursa Osmangazi'de 44 yaşındaki Özgür Demirtaş, emlakçıyla gezdiği 17. kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Düşüşün dengesini kaybedip korkuluğu aşması sonucu gerçekleştiği iddia edilirken, cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:59
        Balkondan son bakış
        Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17’nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Özgür Demirtaş
        #Bursa
        #Osmangazi
