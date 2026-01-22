Fenerbahçe - Aston Villa maçı CANLI YAYIN

STAT: Chobani Stadı

HAKEM: Luis Godinho

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Tielamans, Bogarde, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İlk haftada Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Nice ve Stuttgart'ı tek gollük farklarla geçen temsilcimiz, Viktoria Plzen ve Ferencvaroş mücadelelerinde sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Norveç deplasmanında Brann'ı Anderson Talisca'nın yıldızlaştığı maçta 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

REKLAM

Konuk ekip Aston Villa ise, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor. “Avrupa'nın iki numaralı” turnuvasında çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan İngiliz ekibi, sadece tek yenilgi yaşadı. İlk haftada Bologna'yı 1-0 mağlup eden Unai Emery'nin öğrencileri, Feyenoord'u deplasmanda 2-0 yendi. Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aston Villa, sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Young Boys ve Basel karşılaşmalarını kazanmayı başardı.