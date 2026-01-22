Fenerbahçe - Aston Villa maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Aston Villa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Aston Villa ise, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
STAT: Chobani Stadı
HAKEM: Luis Godinho
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Tielamans, Bogarde, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İlk haftada Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Nice ve Stuttgart'ı tek gollük farklarla geçen temsilcimiz, Viktoria Plzen ve Ferencvaroş mücadelelerinde sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Norveç deplasmanında Brann'ı Anderson Talisca'nın yıldızlaştığı maçta 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Konuk ekip Aston Villa ise, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor. “Avrupa'nın iki numaralı” turnuvasında çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan İngiliz ekibi, sadece tek yenilgi yaşadı. İlk haftada Bologna'yı 1-0 mağlup eden Unai Emery'nin öğrencileri, Feyenoord'u deplasmanda 2-0 yendi. Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aston Villa, sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Young Boys ve Basel karşılaşmalarını kazanmayı başardı.
2 EKSİK
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamıyor. Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.
JHON DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabiliyor.
Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.
Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebiliyor.
BU SEZON EVİNDE KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.
İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.
AVRUPA'DA 297. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.