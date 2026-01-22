Habertürk
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 22 Ocak 2026 - 17:05 Güncelleme: 22 Ocak 2026 - 17:20

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı... Barış Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor

        * TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 37'ye çekti. Böylece 5 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu

        * MSB: Bayrağa saldırı milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur

        * Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında bu akşam Aston Villa ile karşılaşacak

        * Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Wanda Nara'nın; "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına tepki gösterdi: Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması

        BAKMADAN GEÇME

        Kar köy yolunu kapattı, sınır protokolüyle Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya'nın öldüğü scooter kazası davasında karar onandı
        Tarladan dönen karı-kocayı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
