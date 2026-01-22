Habertürk
        Son dakika: Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda | Son dakika haberleri

        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda

        İstanbul Boğazı'nda kaybolduktan aylar sonra Kuruçeşme açıklarında cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'nda teşhis edildi. DNA testiyle kimliği doğrulanan Svechnikov'un cenazesinin, işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:31
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi aile Ogalina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Ogalina Svechnikova konuşamazken, Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Resmi işlemlerden sonra cansız bedeni gördük. Tanınmayacak şekildeydi" dedi.

        RUS YÜZÜCÜ BOĞAZ'DA KAYBOLMUŞTU

        DHA'nın haberine göre; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçen yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

        TEMİZLİK YAPAN EKİPLER TARAFINDAN BULUNDU

        Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler, bir erkeğin cansız bedenini görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri cansız bedeni denizden çıkardı.

        VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞTU

        Vücut bütünlüğü bozulmuş halde çıkarıldığı öğrenilen beden, kapsamlı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DNA TESTİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikova ve babanın verdiği DNA testinden sonra cansız bedenin Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirtildi.

        AİLE CENAZEYİ TEŞHİS ETTİ

        Dün DNA testinin sonuçlanmasının ardından aile bugün tekrar Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeyi görüp, teşhis etti.

        ÜLKESİNE GÖTÜRÜLECEK

        Cenazenin işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği öğrenildi.

        "TANINMAYACAK ŞEKİLDEYDİ"

        Rus yüzücünün eşinin akrabası Ayla Karaman, "Annenin konuşacak hali yok. Resmi işlemlerden sonra cansız bedeni gördük. Tanınmayacak şekildeydi. Dövme olayı yok, kim bu haberi çıkarttıysa doğru değildir. Sonra da cansız bedenin yanında bulunduk. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi de teslim edebilirler ama biz şu an hiçbir şeye yetişemiyoruz" dedi.

