2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        Giriş: 22 Ocak 2026 - 01:13 Güncelleme: 22 Ocak 2026 - 10:03

        TÜİK verilerine göre Aralık 2025’te 254 bin 777 konut satışıyla aylık rekor, yıl genelinde ise 1 milyon 688 bin 910 adet satışla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi görüldü. Buna karşın konut fiyatları altın karşısında tarihi dip yaptı: Türkiye ortalamasında bir konutun fiyatı 322 Cumhuriyet Altını’ndan 112 altına (yaklaşık %65 düşüş), İstanbul’da ise 631,5 altından 182,5 altına (yaklaşık %71 düşüş) geriledi. Yabancıya satış toplamdan sadece %1,3 pay alarak 2013’ten beri en düşük oranı gördü; adet bazında da 2016’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında konut alımları arttı. Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin, HT Mikrofon'da Helin Genç'e anlattı.

