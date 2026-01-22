Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde, geçen yıl 17 Mayıs'ta, traktörle tarladan dönen Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak (31), silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 61 yaşındaki Necati A., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadriye ve Sinan Abak hayatlarını kaybettiler.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Necati A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Necati A. ile öldürülen Sinan ve Kadriye Abak çiftinin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

TORUNUNUN KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Necati A., duruşmadaki savunmasında, torununun üniversite eğitimi aldığını söyledi. Torununun bir süre komşusu Sinan Abak tarafından kent merkezine götürülüp getirildiğini belirten Necati A., daha sonra Abak'ın torununa uyuşturucu ve uyku ilacı vererek kaçırdığını öğrendiğini anlattı.

YOL VERDİM GEÇMEYİP ÖNÜMDE DURDU

Olayın ardından torununu İstanbul'a gönderdiğini aktaran Necati A, şunları kaydetti: "Ancak kaçırma olayından sonra tehdit ve takipler devam etti. Olay günü eşimle tarlaya gidiyorduk. Dar bir arazi yolunda Sinan ile karşılaştık. Traktörünün arkasında ot biçme makinesi vardı. Geri geri giderek geçmesi için yol verdim ancak ayırdığım yoldan geçmek yerine önümde durdu.