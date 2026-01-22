Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
Kastamonu'nda, traktörle tarladan dönen 33 yaşındaki Sinan Abak ile eşi 31 yaşındaki Kadriye Abak'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 61 yaşındaki Necati A., ilk kez hakim karşısına çıktı. İşte çifte cinayetin sanığının ilk savunması...
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde, geçen yıl 17 Mayıs'ta, traktörle tarladan dönen Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak (31), silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 61 yaşındaki Necati A., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kadriye ve Sinan Abak hayatlarını kaybettiler.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Sanık Necati A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Necati A. ile öldürülen Sinan ve Kadriye Abak çiftinin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
TORUNUNUN KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Necati A., duruşmadaki savunmasında, torununun üniversite eğitimi aldığını söyledi. Torununun bir süre komşusu Sinan Abak tarafından kent merkezine götürülüp getirildiğini belirten Necati A., daha sonra Abak'ın torununa uyuşturucu ve uyku ilacı vererek kaçırdığını öğrendiğini anlattı.
YOL VERDİM GEÇMEYİP ÖNÜMDE DURDU
Olayın ardından torununu İstanbul'a gönderdiğini aktaran Necati A, şunları kaydetti: "Ancak kaçırma olayından sonra tehdit ve takipler devam etti. Olay günü eşimle tarlaya gidiyorduk. Dar bir arazi yolunda Sinan ile karşılaştık. Traktörünün arkasında ot biçme makinesi vardı. Geri geri giderek geçmesi için yol verdim ancak ayırdığım yoldan geçmek yerine önümde durdu.
"ELİNİ BELİNE ATTI KENDİMİ KORUDUM"
Bana küfür ve tehditlerde bulunarak elini beline attı. Ardından silah sesi duydum. Bizi öldüreceğini düşündüm. Kendimi ve eşimi korumak amacıyla ateş ettim. Hedef almadım. Panik halinde olduğum için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olaydan sonra evime giderek 112'yi ve jandarmayı kendim aradım."
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Necati A.'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.