Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde, 61 yaşındaki Necati A., 33 yaşındaki Sinan Abak ile eşi 31 yaşındaki Kadriye Abak'ı traktörle tarladan döndükleri sırada köyün girişinde tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Necati A., polis tarafından aranıyor
Kastamonu'da kan donduran olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi.
KÖYÜN GİRİŞİNDE KARŞILARINA ÇIKTIKadriye ve Sinan Abak hayatlarını kaybettiler.
DHA'daki habere göre Sinan Abak (33) ve Kadriye Abak (31) çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde Necati A. (61) ile karşılaştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Necati A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak ve yanındaki eşi Kadriye Abak'a, tabanca ile ateş etti. Abak çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, Necati A. ise kaçtı.
POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cesetleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.