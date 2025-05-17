Kastamonu'da kan donduran olay, saat 11.00 sıralarında Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi.

DHA'daki habere göre Sinan Abak (33) ve Kadriye Abak (31) çifti, traktörle tarladan dönerken köyün girişinde Necati A. (61) ile karşılaştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Necati A., torunu ile daha önce ilişki yaşadığını iddia ettiği Sinan Abak ve yanındaki eşi Kadriye Abak'a, tabanca ile ateş etti. Abak çifti, olay yerinde hayatını kaybetti, Necati A. ise kaçtı.