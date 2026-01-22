Habertürk
        Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine formül aranıyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine formül aranıyor!

        Beşiktaş'ta Tammy Abraham'a Aston Villa'nın ilgisi sürerken, siyah-beyazlılar olası ayrılık sonrası planlarını yapıyor. Villa'nın 18 milyon Euro'luk teklifine karşı Beşiktaş 20 milyon Euro'nun üzerini isterken, Abraham'ın yerine devre arasında santrfor bulmanın zorluğu masada. Yönetim, forvette El Bilal Touré ile devam edip skorer bir kanat transferi yapma seçeneğini değerlendirirken, kanat için öncelikli hedef Inter forması giyen Luis Henrique olarak öne çıkıyor.

        Giriş: 22.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:56
        1

        Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham'a Aston Villa'nın ilgisi sürerken siyah-beyazlılar, transferin sonrasını düşünüyor. İngiliz ekibinin temsilcileri, Abraham için İstanbul'a gelirken Kayserispor mücadelesini başkan Serdal Adalı ile birlikte izledi.

        2

        İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Aston Villa'dan ilk öneri 18 milyon Euro civarında gelse de Beşiktaş'ın talebi bu rakamın 20 milyon Euro üzerine çıkması yönünde.

        3

        Siyah-beyazlıları düşündüren bir diğer önemli konu ise rakamın yanı sıra Abraham'ın satılması halinde yerinin nasıl doldurulacağı. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları ile durum değerlendirmesi yaparken Abraham konusu detaylı bir şekilde masaya yatırılıyor.

        4

        Devre arasında Abraham'ın yerine santrfor bulmanın zorlukları siyah-beyazlıları düşündürürken skorer bir kanat alıp forvette El Bilal Toure ile sezon sonuna kadar devam etme formülü de masada. Bu gerçekleşirse forvet için asıl hamle yaz transfer döneminde yapılacak.

        5

        KANAT İÇİN HEDEF LUIS HENRIQUE

        Kanat bölgesi için Beşiktaş'ın ilk hedefi ise her ne kadar zor görünse de Inter forması giyen Luis Henrique.

        6

        Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor. Yıllardır eksikliği çekilen skorer sol kanat konusunu net bir isimle çözmek isteyen siyah-beyazlılar, bu nedenle Luis Henrique isminde ısrarcı.

        7

        Inter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi. İtalyan ekibi, o bölgeye bir takviye daha yapmadan ayrılığın gündeme alınmayacağını vurgulasa da Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi devam ediyor.

        8

        Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne İtalyanları ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş, Luis Henrique haricinde de kanat arayışlarını sürdürüyor.

        9

        Bu sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Henrique, 1 asist yaptı.

        10

        Aston Villa'ya sıcak bakan Tammy Abraham ise kararı kulüplerin anlaşmasına bıraktı.

