Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.728,18 %-0,61
        DOLAR 43,3101 %0,04
        EURO 50,7209 %0,21
        GRAM ALTIN 6.675,17 %-0,65
        FAİZ 35,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 129,79 %0,63
        BITCOIN 89.925,00 %-0,28
        GBP/TRY 58,2084 %0,05
        EUR/USD 1,1691 %0,05
        BRENT 65,31 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 10.913,91 %-0,65
        Haberler Ekonomi Para Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak - Para Haberleri

        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 07:56 Güncelleme: 22.01.2026 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağız faiz kararında olacak.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün 14:00'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısını 22 Ocak'ta yaptıktan sonra ikinci toplantıyı 12 Mart tarihinde gerçekleştirecek.

        TCMB'nin sitesinde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor takvimi ise şu şekilde:

        AA ANKETİ: BEKLENTİ 150 BAZ PUAN

        AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        REKLAM

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

        Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

        Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 21 Ocak 2026 (BES Yatırımcısına Ne Kazandırıyor?)

        BES yatırımcısına ne kazandırıyor? BES'te katılımcı sayısı ne? BES fonları 2025'i nasıl geçirdi? BES'te devlet katkısı ne sağlıyor? BES'te 2026 beklentisi ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"
        "Grönland bizi ilgilendirmiyor"
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler