Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak

Gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağız faiz kararında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün 14:00'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısını 22 Ocak'ta yaptıktan sonra ikinci toplantıyı 12 Mart tarihinde gerçekleştirecek.

TCMB'nin sitesinde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor takvimi ise şu şekilde:

AA ANKETİ: BEKLENTİ 150 BAZ PUAN

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

REKLAM

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.