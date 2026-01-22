Habertürk
Habertürk
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!

        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!

        İzmir'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Kentin Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi taştı. Bölgede yayalar da sürücüler de zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:10
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir’de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı.

        DHA'nın haberine göre bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

        İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu.

        Çeşme’de metrekareye 57, Karaburun’da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova’da 23, Seferihisar’da ise 20 kilogram yağış düştü.

