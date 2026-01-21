Habertürk
        Galatasaray: 1 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray: 1 - Atletico Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid'in golü 4. dakikada Giuliano Simeone'den gelirken skoru eşitleyen golü ise yine Atletico Madrid'den Marcos Llorente kendi kalesine atarak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yaptı

        
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:54
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Mücadelede ilk gol 4. dakikada Atletico Madrid forması giyen Giuliano Simeone'den gelirken skoru eşitleyen golü ise yine Atletico Madrid'den Marcos Llorente kendi kalesine atarak kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 10 yaparken Atletico Madrid ise 13 yaptı.

        Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son haftasında Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

        OSIMHEN 39 GÜN SONRA KADRODAYDI

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

        Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.

        Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadıki yerini aldı.

        SARA, ÖZEL ÖNLEMLE KADROYA ALINDI

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.

        Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.

        AFRİKA KUPASI'NDAN DÖNEN JAKOBS KADRODA YER ALDI

        Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ismail Jakobs, bugün sabah İstanbul'a dönerek maç kadrosuna girdi.

        Sarı-kırmızılı formayı Osimhen gibi son olarak Antalyaspor mücadelesinde terleten Jakobs, ardından milli takım kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

        Öğle saatlerinde takıma katılan Jakobs, teknik direktör Okan Buruk tarafından Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı.

        SÖRLOTH 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

        Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.

        2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.

        Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

        4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti: 1-1.

        45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

        İlk yarı 1-1 sona erdi.

        57. dakikada Pubill'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arka direkte topla buluşan Sörloth'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

        58. dakikada arka direkteki Simeone, topu kafayla içeriye çevirdi. Arka direkteki Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale etti.

        69. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Osimhen'in altıpas önünden kafayla vuruşunda top kaleci Oblak'ta kaldı.

        82. dakikada Gonzalez'in sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Pubill'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

        85. dakikada Griezmann'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topa sahip oldu. Aynı dakikada Griezmann'ın pasıyla topla buluşan Baena'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Eren Elmalı uzaklaştırdı.

        90. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

        90+4. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda kaleci Oblak, meşin yuvarlağı çeldi.

        Maç, 1-1 berabere bitti.

