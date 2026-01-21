Koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, balkondan düştü

Bahçelievler'de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) koro sanatçısı 48 yaşındaki Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emrah Erdem Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Erdem Gedik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından Gedik'in cenazesi ailesine teslim edildi.