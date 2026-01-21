Demir Ege Tıknaz rekorla gitti, o detay dikkat çekti!

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Braga ile resmi sözleşme imzalamak için Portekiz'e gitti.

Geçtiğimiz sezon aynı ligde Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu son düzlükte kullanılmamış ve genç oyuncu Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Portekiz'de oynadığı dönemde beğeni toplayan 21 yaşındaki futbolcuya bu kez Braga talip oldu. İlk 5 milyon Euro'luk resmi teklifle kapıyı çalan Portekiz temsilcisi, 7 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonusa ikna olurken sonraki satıştan da yüzde 20 pay eklendi. Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5.5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamadığı için Portekiz'e gitmek istediğini bildiren ve takımdan ayrılan Demir Ege, siyah-beyazlıların altyapısından yetişip en çok para kazandıran futbolcu oldu. REKLAM Beşiktaş'ta daha önce Öz Kaynak düzeninden yetişen isimlerden Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tutarken Nihat Kahveci ise 2002'de 5 milyon Euro'ya Real Sociedad'a transfer olmuştu.

2022'de Emirhan İlkhan, 4.9 milyon Euro'ya Torino'ya transfer olurken aynı sene Rıdvan Yılmaz da 4 milyon Euro'ya Rangers'a gitti. Siyah-beyazlılarda 2010 yılında Batuhan Karadeniz 2 milyon Euro'ya Eskişehirspor'un yolunu tutarken Serdar Saatçı ise 2022'de 2 milyon Euro'ya Braga'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ise bu sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'ye 1 milyon Euro bedelle 1 yıllığına kiralanadı. Semih'in satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro olarak belirlendi. ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI! Beşiktaş son yıllarda altyapıdan pek çok isim yetiştirse de çoğunu takımda istikrarlı bir şekilde değerlendiremedi.