        Haberler Dünya Terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hapishane görüntülendi | Dış Haberler

        Terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hapishane görüntülendi

        Terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hapishane olarak kullanılan hücreler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 08:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:53
        1

        Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, AA ekibi tarafından görüntülendi.

        2

        Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.

        3

        Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

        Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

        4

        Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

        5
        6
        7

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

