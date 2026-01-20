Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA efsanesi basketbolcu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

Bir süre sohbet eden Erdoğan ve O'Neal daha sonra basketbol toplarını birlikte imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ünlü basketbolcu daha sonra ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile sporcular da yer aldı.

Fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

İkilinin potayı yokladığı anlar da objektife yansıdı.