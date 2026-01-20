Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti." "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM" ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve kendisiyle çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirmişti. Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı, "Suriye Cumhurbaşkanı çok çalışıyor. Çok çetin ve güçlü bir adam." ifadelerini kullandı. Donald Trump, Suriye'de "iyi bir iş çıkardığını" dile getirdi. Terör örgütü SDG/YPG'nin DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakmasını işaret eden Trump, "Dün onunla (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." şeklinde konuştu. REKLAM "KÜRTLER BUNLARI KENDİLERİ İÇİN YAPTILAR" Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." dedi. "837 KİŞİYİ İDAM EDECEKLERDİ" Sorulan soru üzerine, İran'a değinen Trump, "837 kişiyi idam edeceklerdi. Eğer bunu yaparlarsa çok kötü olacağını onlara ilettik. Onlar da bunu yapmama kararı aldı. Size gelecekte ne olacağını söyleyemem." diye konuştu. Bir basın mensubunun "Grönlandlıların ABD'nin bir parçası olmak istemediklerine" ilişkin ifadelerine yanıt veren Trump, "Onlarla doğrudan konuşma şansım olmadı. Görüştüğümüzde eminim ki heyecan duyacaklar." şeklinde konuştu. "NATO BİZE ADİL DAVRANMALI" NATO'nun savunma harcaması hedefini GSYH'nin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarmasını da kendi yönetiminin başarıları arasında gösteren Trump, "NATO Genel Sekreterine de sorabilirsiniz. NATO için herkesten daha fazlasını yaptım. NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEVAM ETMELİ" Küresel sorunların çözümü konusunda "Barış Kurulu" oluşturulması için girişimde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Yine de Birleşmiş Milletler (BM) ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi. Uluslararası sorunların çözümü konusunda kendisinin öncülük ettiği "Barış Kurulu"ndan övgüyle söz eden Trump, savaşları bitirmesi gereken mecranın aslında BM olduğunu belirtti. Trump, Barış Kurulu'nun BM'nin yerini almasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "BM pek yardımcı olamadı. BM'nin potansiyelinin büyük bir hayranıyım ama BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Yine de BM ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük." dedi. "BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi." diyen ABD Başkanı, kendisinin 8 savaşı sona erdirdiğini ve her bir savaş için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savundu. NOBEL KONUSUNDA NORVEÇ'E GÖNDERME Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alamaması konusunda Norveç'e gönderme yapan Trump, "Norveç’e olan güvenimi büyük oranda kaybettim. Nobel konusunda Norveç’in kontrolü çok fazla." yorumunu yaptı.