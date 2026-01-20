Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Anadolu deyim neredeyse bir açık hava müzesidir. Hangi ilimize hangi yöremize giderseniz gidin orada muhakkak sanata gönül vermiş ustalarla sanatçılarla karşılaşırsınız. Tarihin ve kültürün sanatkar bir kalbe nasıl tesir ettiğini bir bakışta anlarsınız. "

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

        Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis tarafından yakalandı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları