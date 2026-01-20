Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sanatçının ortaya koyduğu her eser, aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Anadolu deyim neredeyse bir açık hava müzesidir. Hangi ilimize hangi yöremize giderseniz gidin orada muhakkak sanata gönül vermiş ustalarla sanatçılarla karşılaşırsınız. Tarihin ve kültürün sanatkar bir kalbe nasıl tesir ettiğini bir bakışta anlarsınız. "