Kalabalık aynı davranışlar farklı: Toplu taşımada davranış kuralları farklı ülkelerde nasıl?

FRANSA

Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinde toplu taşıma kuralları nettir ama duygusal mesafe de korunmaya çalışılır. Örneğin Paris'te toplu taşımada yüksek sesle konuşmak hoş karşılanmazken, kalabalıkta fiziksel mesafenin de kaçınılmaz olduğu ortadadır. Sessizlik beklenir ama en yoğun saatlerde bunun mümkün olmayacağı da ortadadır. Fakat toplu taşımada hakim olan mesafeli tavır herkes tarafından görülebilir.