        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!

        Karabük'te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı 23 yaşındaki Berk H.'yi, pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:08
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Karabük'te olay, saat 00.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi’nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan Murat K., gece yarısı evin kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı.

        POMPALI İLE AYAKLARINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan kaçtı.

        PENCEREDEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Bu sırada Murat K., evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

        BİNAYA SIĞINDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Burada yaralı gence ilk müdahaleyi, Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Berk H., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Berk H.’ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş.
        Berk H.’ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş.

        "AYAK BİLEĞİNDEN VURULMUŞ"

        Öte yandan yaralı Berk H.’ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş, “Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" diye konuştu.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
