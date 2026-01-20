Sıcaklık batıda artıyor... 7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklık batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken Giresun'dan Artvin'e uzanan kesimde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. 7 kent içinse 'sarı' kodlu kar alarmı verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ’ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KAR VAR
Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI
Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 3, Çok bulutlu
İSTANBUL: 6, Çok bulutlu
İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu
ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu
HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu
KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA: 2, Çok bulutlu
BOLU: 2, Çok bulutlu
SİNOP: 8, Çok bulutlu
ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu
AMASYA: 3, Çok bulutlu
SAMSUN: 7, Çok bulutlu
TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 0, Çok bulutlu
VAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA: 5, Çok bulutlu
BATMAN: 4, Çok bulutlu
DİYARBAKIR: 3, Çok bulutlu
GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 0, Çok bulutlu