Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ’ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR VAR

Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

REKLAM

7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 3, Çok bulutlu İSTANBUL: 6, Çok bulutlu İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu REKLAM A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KONYA: 2, Çok bulutlu BOLU: 2, Çok bulutlu SİNOP: 8, Çok bulutlu ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu AMASYA: 3, Çok bulutlu SAMSUN: 7, Çok bulutlu TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor