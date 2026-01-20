Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: 7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sıcaklık batıda artıyor... 7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklık batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken Giresun'dan Artvin'e uzanan kesimde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. 7 kent içinse 'sarı' kodlu kar alarmı verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 07:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:09
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ’ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE KAR VAR

        Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

        Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."

        İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

        Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 3, Çok bulutlu

        İSTANBUL: 6, Çok bulutlu

        İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu

        ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu

        HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu

        KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KONYA: 2, Çok bulutlu

        BOLU: 2, Çok bulutlu

        SİNOP: 8, Çok bulutlu

        ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu

        AMASYA: 3, Çok bulutlu

        SAMSUN: 7, Çok bulutlu

        TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

        ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 0, Çok bulutlu

        VAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 5, Çok bulutlu

        BATMAN: 4, Çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 3, Çok bulutlu

        GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 0, Çok bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 17 Ocak 2026 (Bu Yıl Oscar'a Kim Aday Olacak?)

        Bu yıl Oscar'a kimler aday olacak? Türkiye'de 2025 yılında en çok seyredilen 5 film Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema bugün 14.15'te Habertürk TV'de.  

