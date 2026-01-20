Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.747,88 %0,63
        DOLAR 43,2779 %0,03
        EURO 50,4992 %0,17
        GRAM ALTIN 6.511,64 %0,23
        FAİZ 35,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 130,09 %-0,88
        BITCOIN 92.162,00 %-0,84
        GBP/TRY 58,1757 %0,11
        EUR/USD 1,1660 %0,12
        BRENT 64,14 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 10.646,52 %0,23
        Haberler Ekonomi Emlak Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda o dönem sona eriyor: 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor - Emlak Haberleri

        Ev alıp satacaklar dikkat: Taşınmaz satışlarında yeni ödeme sistemi geliyor

        Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz satışlarında 1 Mayıstan itibaren zorunlu uygulanması planlanan "Güvenli Ödeme Sistemi"ne ilişkin, "Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 07:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor.

        Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik çalışması yapıldı.

        REKLAM

        Değişiklikle 1 Mayıs 2026dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

        Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

        Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

        "SİSTEM HEM TOPLUM HEM DE BİZİM İÇİN FAYDALI"

        Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan, AA muhabirine, uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Son dönemde otomobil ve emlak sektörüne ilişkin ciddi düzenlemeler yapıldığını belirten Taylan, Güvenli Ödeme Sisteminin daha önce otomobil satışları için uygulanmaya başlandığını söyledi.

        Taylan, otomobil satışlarında sistemin süreç içinde daha düzenli hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bizim sektörümüzde de daha önce uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi vardı. Emlakçılarımız şu an sisteme uygun şekilde çalışıyor. Doğrulama sistemi uygulaması daha önce kiralık ilanları için geçerliydi. 1 Şubat itibarıyla tüm satılık ilanlarında elektronik doğrulama sistemi hayata geçecek. Bu da sektörde çok ciddi bir düzenleme olacak."

        REKLAM

        1 Mayıs itibarıyla da Güvenli Ödeme Sisteminin uygulanmaya başlanacağına işaret eden Taylan, söz konusu düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını bildirdi.

        Taylan, Güvenli Ödeme Sistemini destekleyecek bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, görüşlerini ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını dile getirdi.

        Gayrimenkul fiyatları nedeniyle tapulara giderken yüksek miktarlarda para götürüldüğünü ve bu durumun risk oluşturabildiğini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:

        "Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak, para orada bloke edilecek. Alınan bir referans numarasıyla e-Devlet üzerinden müracaatla vatandaşlarımız tapu dairesinde işlemleri başlatacak. İşlem bittiğinde de tapu dairesinin izniyle para satıcının hesabına geçmiş olacak. Satışta oluşabilecek olumsuz durumlarda para tekrar güvenli şekilde gayrimenkul sahibinin hesabında kalmaya ve korunmaya devam edilecek."

        Taylan, sisteme ilişkin emlakçılara yönelik bilgilendirme ve teknik çalışmalar gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, banka ve tapu dairelerinin teknik işlevselliğinin ve altyapılarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 17 Ocak 2026 (İran'da Kaos Bitti Mi, Trump Ne Yapacak?)

        Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin durumu ne? YPG ABD'den ne bekliyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İran Araştırmaları Merkezi (Iram)Araştırmacısı Oral Toğa, Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Nedret Ersanel, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yorumladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?