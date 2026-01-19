Bahis soruşturmasında 297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmış olan 297 antrenörü tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.