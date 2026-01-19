19 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

* Türkiye genelinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valiliği'nce, yarın sabah saat 10.00'a kadar kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

* Grönland'ın ABD'ye ait olması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineleyen ABD Başkanı Trump, Norveç Başbakanı Store'a mektup göndererek "Artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim" dedi

* Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist, yeni kule ve tamamlayıcı tesisler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

* Noa Lang adım adım Galatasaray'a: Prensip anlaşmasına varıldı!

* Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı