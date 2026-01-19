Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!

Giresun’u Sivas'a bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA'nın haberine göre yoğun tipi nedeniyle kara gömülüp, yolda kalan otomobil, ekiplerin iş makineleri eşliğinde çalışmasıyla kurtarıldı.

Giresun'un, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas'a bağlanan deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki Eğribel Geçidi, etkili karla beyaza büründü.

Giresun-Sivas kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş açısı kaybolan çok sayıda araç sürücüsü yolda kaldı. Zorlu hava koşulları sürücülere zor anlar yaşatırken, yoldan çıkarak kara saplanan ve mahsur kalan araçlara Karayolları ekipleri müdahale etti.

Etkili olan tipi nedeniyle kara gömülüp, yolda kalan bir otomobil, ekiplerin iş makineleri ve kürekler eşliğindeki yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.