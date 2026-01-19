Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Namus iddiası!

Antalya'da ağabeyi Vedat Uluğtekin'i (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Z. Uluğtekin'i (35) yaralayan Mehmet Emin Uluğtekin’in (25) ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Z. Uluğtekin'i beklemeye başladı.

Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Z. Uluğtekin'e, tabancayla ateş açtı. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından; Z. Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin, Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, suç aleti tabancayı da bularak el koydu.

CİNAYETİN GEREKÇESİ 'NAMUS'

Cinayeti itiraf eden Mehmet Emin Uluğtekin'in ilk ifadesinde, "Namus meselesinden dolayı işledim. Abim ve diğer abimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Kendime yediremedim, olayı gerçekleştirmeye karar verip, cinayeti işledim" dediği öğrenildi.