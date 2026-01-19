Habertürk
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a: Prensip anlaşmasına varıldı! - Futbol Haberleri

        Noa Lang adım adım Galatasaray'a: Prensip anlaşmasına varıldı!

        Galatasaray, Süper Kupa ve ligde alınan olumsuz sonuçların ardından transfer sürecini hızlandırdı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla çalışmalar yoğunlaşırken, Napoli forması giyen Noa Lang için resmi temaslara başlandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla prensipte anlaşmaya varıp satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Napoli'ye sundu.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:16
        1

        Galatasaray, yaşanan son gelişmelerin ardından transfer çalışmalarını resmen hızlandırdı. Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye kaybedilen final ve ligde Gaziantep FK ile alınan beraberlik, sarı-kırmızılı camiada alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu sonuçlar sonrası Başkan Dursun Özbek, transfer sürecini bizzat yönetmek adına kritik bir zirve gerçekleştirdi.

        2

        Milano’da yapılan temasların ardından Türkiye’ye dönen Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile Teknik Direktör Okan Buruk, düzenlenen toplantıda hazır bulundu.

        3

        Başkan Özbek’in, toplantıda net bir mesaj verdiği ve “Transferleri bitirin” talimatını ilettiği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştıran Kavukcu, Napoli forması giyen Hollandalı sol kanat Noa Lang için resmi temaslara başladı.

        4

        26 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonunu da içeren kiralama teklifini sundu

        5

        Sarı-kırmızılılar, Lang’in 6 aylık maaşı olan 1.4 milyon Euro’yu karşılayabileceklerini Napoli’ye iletti.

        6

        İtalyan cephesinin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

