Noa Lang adım adım Galatasaray'a: Prensip anlaşmasına varıldı!

Galatasaray, yaşanan son gelişmelerin ardından transfer çalışmalarını resmen hızlandırdı. Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye kaybedilen final ve ligde Gaziantep FK ile alınan beraberlik, sarı-kırmızılı camiada alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu sonuçlar sonrası Başkan Dursun Özbek, transfer sürecini bizzat yönetmek adına kritik bir zirve gerçekleştirdi.