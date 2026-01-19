Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı. Suriye'deki tüm gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.