        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin tel örgü ve taşa sarılarak Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili yargılanan 2 sanık, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 12'şer ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:09
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Kırıkkale'de, Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde, 25 Eylül 2024'te kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış şekilde ulaşmıştı.

        KARDEŞLERİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. tutuklanmış, G.F.G, D.U, Y.G. ve H.U. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", G.F.G, K.U. ve D.U. yönünden ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar maktulün kardeşi Y.G. ile D.U, G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan kadının kardeşi Ş.G. ile K.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        MAKTULENİN KIZI ŞİKAYETİNİ BELİRTTİ

        Öldürülen Yalçıner'in kızı Mısra Can Doğan, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Son sözleri sorulan sanıklardan Ş.G. ise aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşinden öldürülmeden önce şikayetçi olduğunu iddia etti.

        KARDEŞİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Kardeşine hiçbir şey yapmadığını öne süren Ş.G, "16 aydır tutukluyum. İşlemediğim bir suçtan dolayı ceza çekiyorum. Kardeşimi öldürenler dışarıda. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Sanıklardan K.U. ise olayla bir alakası olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS VE 9 YIL HAPİS ALDILAR

        Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ş.G'ye "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası, sanık K.U'ya ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verdi.

        Sanıklardan Y.G.'ye de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar veren heyet, diğer sanıklar D.U, G.F.G. ve H.U.'nun ise beraatine hükmetti.

