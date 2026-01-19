Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı

Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azaldı.

Konut fiyatları, 21 ay üst üste reel olarak düşüş trendini sürdürürken Kasım 2025'te yüzde 0,3 oranında reel artış göstermişti. 1 aylık aranın ardından aralık ayında da reel gerileme sürdü. 2025 sonunda konut fiyatları reel olarak düşüş yaşadı.

2025 sonunda Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 4 milyon 545 bin TL, İstanbul'da 7 milyon 415 bin TL, İzmir'de 4 milyon 958 bin TL, Ankara'da ise 4 milyon 127 bin TL oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ BAŞKENT'TE

Konut Fiyat Endeksi'nde en yüksek yıllık artışı yüzde 34,9 ile Ankara gösterdi. Başkent'i Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale,Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesi ve Bingöl, Elâzığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesi takip etti. En düşük artış ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde yaşandı.