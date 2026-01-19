Habertürk
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerden kızlara Alya, erkeklere ise en çok Alparslan ismi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:47 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:47
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        AA'nın İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi.

        ALPARSLAN'I GÖKTUĞ İZLEDİ

        2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. 2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi.

        Erkek bebeklerde Alparslan isminin ardından 6 bin 109 bebeğe Göktuğ ve 5 bin 492 bebeğe ise Metehan isimi verildi.

        Bu isimleri sırasıyla 4 bin 708 ile Yusuf, 4 bin 154 ile Kerem, 3 bin 877 ile Miran ve 3 bin 792 ile Ömer Asaf izledi. Bunların dışında, Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri oldu.

        2025'TE DEFNE TERCİHİ İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

        Kız bebeklere verilen isimlerde 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen Defne ismi yerini 2025'te Alya'ya bıraktı.

        Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

        Kız çocuklarında en çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu.

        Elisa, İnci, Duru ve Elif de kız bebekler için çok tercih edilen diğer isimler olarak kayıtlara geçti.

