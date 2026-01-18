Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"UĞURCAN YENİLGİYİ ÖNLEDİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Barış tek başına çabaladı. Top taşıdı. Rakiplerini geçti. Ortalar yaptı. Hepsi sonuçsuz kaldı. Gaziantep FK savunmayı iyi örmüştü. Merkezi çok adamla kapattılar. Aslında bu durumu Galatasaray teknik kadrosu bekliyordu. Bu taktiğe karşı bir oyun planı yapmaları gerekirdi. Olmadı. Uğurcan kurtarışları ile takımının yenilgisini önledi dersek yanlış olmaz. Galatasaray’ın sorunu neydi diye soracak olursanız, orta sahanın verimsizliğini söyleyebiliriz. Torreira’sız olmuyor. Bu gerçeği herkes gördü. En önemlisi Osimhen olmayınca, takım sıradanlaşıyor.
"İYİ Kİ OSIMHEN DÖNÜYOR"
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray'ın bir rakibe karşı bu kadar üstün oynayıp 70 dakika bir tane bile isabetli şut atamadığını hiç görmedim. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'e karşı defalarca hücum etti, oyunu rakip kaleye yıktı. Ama gol atabilecek son vuruşları yapamadı. Özellikle kartviziti golcü olan Icardi'nin biri kafayla, biri de karşı karşıya kaçırdığı golleri şaşkınlıkla izledim. Az ama öz hücum eden Antep takımı, Bayo ile bir kontratak sonucu Galatasaray'ı avladı. Demek ki Icardi, 3 gün arayla 2 tane üst üste maçı oynayacak zihinsel ve fiziksel yapıya sahip değil. İyi ki Osimhen dönüyor. Yoksa Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ederdi.
"YEDEK KULÜBESİNİN ZAYIFLIĞI..."
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray geçmiş yıllarda kötü oynadığı maçları, sahneye çıkan birkaç oyuncusu sayesinde kazanırdı. Bu sezon takım halinde kötü oynamaya başladı Galatasaray! Örnek mi! Kocaelispor ve Gaziantepspor maçları. Fenerbahçe Süper Kupa Finali. Bu gidiş, hiç iyi bir gidiş değil Geciken transferler, sürekli aynı oyuncular üzerinden oynanan oyun ve yedek kulübesinin zayıflığı, Galatasaray'ı ne hale getirdi! Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki kritik maç kapıya dayanmışken... Futbolcular milyon euro'ları alıp, keyfine bakıyor. Olan yağmurda, çamurda, karda, buz gibi havada bu takımın peşinden koşan, takımını adeta ölümüne seven Galatasaray taraftarına oluyor. Galatasaray taraftarının sesine kulak verin! O zeki.
"ÇANLAR G.SARAY İÇİN ÇALIYOR"
Ahmet Çakar (Sabah): Artık çanlar G.Saray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı. G.Saray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası.
"BÜYÜK FİZİKSEL DÜŞÜŞ VAR"
Ömer Üründül (Sabah): Okan Buruk'un bana göre en büyük hatası, üretkenliğin sıkıntıya düştüğü dönemde çok iyi taç atan Kazımcan'ı maça almamasıydı. Zaten beraberlik de öyle geldi. Takımda büyük fiziksel düşüş var. İlkay, Sane, Yunus güçsüzdü. Icardi'yi zaten saymıyorum. Atletico Madrid maçı bu görüntüde iyice zora girdi. Tabii ki Torreira ile Osimhen takıma girecek. Ama bu yeterli olur mu?
"SORUMLUSU OKAN BURUK"
Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra hakeme gidiyorlar ne konuşuyorlar merak ediyorum? Hakeme harcadıkları enerjiyi rakibe harcasalar kazanırlardı. İyi oynadıklarında kendileri haklılar kötü olduklarında hakem. Artık kimse bunu yemiyor. Hakemlik maçta hiçbir şey olmadı. Birkaç itme var. Ona da bir şey diyemezsin. Bu maçın beraberliğini hakeme yüklemesinler de dua etsinler son anda rakip golü yapamadı. Gerçek olan tek bir şey var Galatasaray iyi değil, iyi oynamıyorlar. Bunun sorumlusu da Okan Buruk ve yönetim. Şimdi aynaya bakınca ne olduklarını görürler.
"TRANSFERLER ACİLEN GELMELİ"
Evren Turhan (Takvim): Takımın bu kadar eksik olması, transferin bir türlü çözülememesi ve yönetimin aksiyon almaması üzücüydü. Galatasaray'ı uzun süredir bu kadar kötü oynarken gördüm. Galatasaray'ı birçok oyuncu yaşamıyor. Transferler acilen gelmeli ve tekrar eski günlere dönmeli. Yoksa Galatasaray'ı kötü günler bekliyor.
"GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"
Mustafa Çulcu (Sabah): Galatasaray baskılıydı ancak Torreira olmayınca bir türlü beklenen ritmi ve tempoyu yakalayamadı. Kazanma isteği ve arzusu düşüktü. Icardi ve Yunus etkisiz kaldılar. İlkay ritimsizdi; Sane ve Barış biraz zorladılar, o kadar. Okan Hoca, İlkay’ı geç de olsa oyundan alarak yaptığı hamleyle beraberliği buldu ama Osimhen yoksa Galatasaray da yok! Düşüş devam ediyor.