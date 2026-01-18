Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

"SORUMLUSU OKAN BURUK"

Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra hakeme gidiyorlar ne konuşuyorlar merak ediyorum? Hakeme harcadıkları enerjiyi rakibe harcasalar kazanırlardı. İyi oynadıklarında kendileri haklılar kötü olduklarında hakem. Artık kimse bunu yemiyor. Hakemlik maçta hiçbir şey olmadı. Birkaç itme var. Ona da bir şey diyemezsin. Bu maçın beraberliğini hakeme yüklemesinler de dua etsinler son anda rakip golü yapamadı. Gerçek olan tek bir şey var Galatasaray iyi değil, iyi oynamıyorlar. Bunun sorumlusu da Okan Buruk ve yönetim. Şimdi aynaya bakınca ne olduklarını görürler.