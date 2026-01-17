Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başladı... Sarı-kırmızılılar, 18. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Gaziantep FK 73. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçerken, Galatasaray bu gole 84'te Barış Alper Yılmaz'la karşılık verdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde iki ezeli rakip arasındaki puan farkı 1'e düşecek.
Geçtiğimiz hafta Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçındaki puan kaybıyla şampiyonluk yarışında da yara aldı.
Gaziantep FK 73. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçerken, Galatasaray bu gole 84'te Barış Alper Yılmaz'la karşılık verdi.
FENERBAHÇE KAZANIRSA PUAN FARKI 1'E DÜŞECEK!
Ligde üç maç sonra puan kaybeden lider Galatasaray puanını 43'e çıkardı. Gaziantep ise 2 maç sonra puanla tanışırken 24 puana ulaştı. Cimbom'un en yakın takipçisi Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde zirvede puan farkı 1'e düşecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Kazımcan Karataş), Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Perez, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 90+1 Lungoyi), Maxim (Dk. 90+1 Gidado), Bayo, Draguş (Dk. 63 Gassama)
Goller: Dk. 73 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 84 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 53 Nazım Sangare, Dk. 70 Perez (Gaziantep FK), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Icardi, Dk. 90+4 Lemina, Abdülkerim Bardakcı (maçın ardından) (Galatasaray)