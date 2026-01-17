Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretiml fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (İHA)