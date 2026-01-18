Saatli bomba üzerine hak mücadelesi

♦ LOUISIANA BÖLGESİ (1803)
• Yüzölçümü... 135.659 km²
Napolyon Bonapart, Avrupa'daki savaşları finanse etmekte zorlanıyordu. Bonapart, bunun yanı sıra Haiti'deki köle isyanı sonrası Amerika kıtasındaki Fransız varlığını sürdürmenin maliyetli olduğuna karar verdi. ABD, yaklaşık 2.1 milyon kilometrekarelik devasa bir alanı sadece. 24.1 ton altın bedeline karşılık gelen 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu alım, ABD'nin yüzölçümünü bir gecede iki katına çıkardı. Bugün bildiğimiz 15 farklı eyaletin toprakları bu bölgeden çıktı.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 3.561.907.700 dolar. ABD'nin 50 eyaletinden 15'i Louisina Bölgesi'nde bulunuyor.
♦ FLORIDA (1819)
• Yüzölçümü... 170.312 km²
İspanya; Avrupa'daki karışıklıklar ve kolonilerindeki isyanlar nedeniyle Florida üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başladı. ABD ile İspanya arasında imzalanan Adams-Onis Antlaşması ile İspanya, Florida'yı ABD'ye devretti. ABD nakit ödeme yapmak yerine, İspanya'nın Amerikalı vatandaşlara olan 8 ton altın bedeline denk gelen 5 milyon dolarlık borcunu üstlenmeyi kabul etti.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 1.182.376.000 dolar.
♦ GADSDEN BÖLGESİ (1853)
• Yüzölçümü... 76.800 km²
Meksika - ABD Savaşı'ndan sonra, kıta üzerindeki sınırları netleştirmek ve kıtalararası bir demiryolu hattı inşa etmek için güneyde küçük ama stratejik bir parça daha satın alındı. Bugün Arizona ve New Mexico'nun güneyini kapsayan bölge, Meksika'dan 15 ton altın değerine denk gelen 10 milyon dolara alındı. Bu alım, ABD'nin ana karadaki sınırlarını bugünkü haline getiren son büyük toprak kazanımı oldu.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 2.216.625.000 dolar.
♦ ALASKA (1867)
• Yüzölçümü... 1.723.337 km²
Rusya İmparatorluğu, savunması zor ve maliyetli gördüğü Alaska'yı elden çıkarmak istiyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı William Seward, Alaska'yı Rusya İmparatorluğu'ndan 10.8 ton altına denk gelen 7.2 milyon dolara satın aldı. O dönemde Amerikan kamuoyu bu kararı, alaycı bir şekilde 'Seward'ın Buz Kutusu' veya 'Seward'ın Aptallığı' olarak adlandırdı. Ne var ki bölgede önce altın, daha sonra devasa petrol rezervlerinin bulunmasıyla, bu alımın tarihin en kârlı gayrimenkul anlaşmalarından biri olduğu anlaşıldı.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 1.064.016.000 dolar.
♦ FİLİPİNLER (1898)
• Yüzölçümü... 298.170 km²
Filipinler, yüzyıllardır İspanya'nın sömürgesiydi. 1898'de ABD ile İspanya arasında Küba'nın bağımsızlığı meselesi yüzünden savaş çıkınca, çatışmalar Filipinler'e de sıçradı. Başlangıçta ABD'liler, İspanyollara karşı savaşan Filipinli devrimcilerle iş birliği yaptı. Filipinliler, ABD'nin kendilerine bağımsızlık getireceğine inanıyordu. İspanya yenilgiyi kabul edince 10 Aralık 1898'de imzalanan Paris Antlaşması ile savaş sona erdi. ABD, İspanya'ya Filipinler'deki haklarını devretmesi karşılığında 30 ton altın bedeline denk gelen 20 milyon dolar ödedi. Bu anlaşmayla sadece Filipinler değil; Guam ve Porto Riko da ABD kontrolüne geçti. Küba ise kağıt üzerinde bağımsız olsa da ABD vesayeti altına girdi.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 4.433.400.000 dolar.
Satın almanın ardından ABD, adaları ilhak etme kararı alınca Filipinli devrimciler, bu kez yeni 'Efendilerine' karşı silahlı mücadele başlattı. Savaşı kazanan ABD, 1902'de resmi olarak zafer ilan etti. Filipinler, 1946'da bağımsızlığını kazanarak ABD toprağı olmaktan çıktı.
♦ VIRGIN ADALARI (1917)
• Yüzölçümü... 346 km²
17'nci yüzyıldan itibaren Saint Thomas, Saint John ve Saint Croix adaları Danimarka'nın kolonisiydi. Ancak 19'uncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde adalar, ekonomik olarak Danimarka için bir yük haline geldi.
ABD, 1860'lardan beri bu adalarla ilgileniyordu ancak asıl kırılma noktası I. Dünya Savaşı oldu. Adalar, Karayipler'in girişinde ve Panama Kanalı'na giden rotanın üzerindeydi. ABD, Almanya'nın Danimarka'yı işgal etmesinden ve bu adaları denizaltı üssü olarak kullanmasından endişe ediyordu. Bu nedenle ABD, adaları satın almak istedi. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing, Danimarka'ya; "Eğer satmazsanız, güvenlik gerekçesiyle biz el koymak zorunda kalabiliriz" imasında bulunarak süreci hızlandırdı.
Danimarka'da bu satış için bir halk oylaması yapıldı. Halkın büyük çoğunluğu, satışı onayladı. Adalarda yaşayan halkın ise bu devasa kararda resmi bir söz hakkı olmadı ancak onlar da ekonomik nedenlerle ABD yönetimini tercih etti.
ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinden sadece birkaç gün önce, 31 Mart 1917'de resmi devir teslim yapılarak 37.6 ton altın bedeli karşılığı olan 25 milyon dolar ödendi.
• Altın hesabıyla günümüzdeki karşılığı... 5.556.528.000 dolar.