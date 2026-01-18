Habertürk
        ABD Başkanı Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

        ABD Başkanı Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

        ABD Başkanı Trump, dört yıl aranın ardından döndüğü Beyaz Saray'daki ilk yılında birçok şeyi değiştirdi. Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçevelerini altın detaylarla süsledi, eski başkanları onurlandıran portreler için bir koridor hazırladı; Joe Biden için ise otomatik kalem görüntüsü yerleştirildi

        Giriş: 18.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:17
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşünün ilk yılında, Washington'ın en tarihi mekanlarından bazılarına kalıcı bir iz bıraktı. Başkentin hiçbir yeri Beyaz Saray'dan daha dramatik bir değişim yaşamadı.

        Oval Ofis, eski başkanların portrelerini ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir kopyasını içeren yeni sanat eserleriyle önemli bir yenilemeden geçti.

        Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçeveleri de altın detaylarla süslendi. Yakındaki Kabine Odası'na da benzer dekoratif değişiklikler eklendi.

        Bu odaların hemen dışında, başkanların Beyaz Saray konutu ile Batı Kanadı arasında gidip gelirken uzun zamandır kullandıkları ikonik geçit olan Batı Kolonadı yer alıyor.

        Bu koridor boyunca Trump, eski başkanları onurlandıran portreler ve plaketler içeren bir 'Başkanlık Şöhret Yolu' oluşturdu. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın portresi ise yok, Biden'ın portresi yerine bir otomatik kalem görüntüsü yerleştirildi.

        Yakınlarda bulunan ve Batı Kanadı'nı konuta bağlayan Palmiye Odası, yeni bir mermer zemin ve kristal avize ile yenilendi.

        Lincoln Yatak Odası'nın yanındaki banyonun duvarlarına ve zeminine de ek mermer eklendi.

        Geleneksel olarak Şükran Günü hindi affı gibi önemli duyurular ve törensel etkinlikler için kullanılan Gül Bahçesi de dönüştürüldü. Başlangıçta Başkan John F. Kennedy'nin yönetimi sırasında tasarlanan ve Trump'ın ilk döneminde yenilenen bahçenin ortadaki çim alanı artık tamamen betonla kaplandı. Trump, yeniden tasarlanan alanı Gül Bahçesi Kulübü olarak adlandırdı.

        Beyaz Saray'ın karşı tarafında, eskiden First Lady'nin ofislerine ev sahipliği yapan Doğu Kanadı, yeni bir balo salonuna yer açmak için yıkıldı.

        Diğer yandan, Trump'ın etkisi Beyaz Saray'ın ötesinde şehrin her yerine yayıldı.

        Kennedy Center'ın mütevelli heyeti, gösteri sanatları kompleksinin adını Donald J. Trump ve John F. Kennedy Anma Gösteri Sanatları Merkezi olarak değiştirmeye karar verdi ve binanın cephesi de bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellendi.

