ABD Başkanı Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşünün ilk yılında, Washington'ın en tarihi mekanlarından bazılarına kalıcı bir iz bıraktı. Başkentin hiçbir yeri Beyaz Saray'dan daha dramatik bir değişim yaşamadı.

Oval Ofis, eski başkanların portrelerini ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir kopyasını içeren yeni sanat eserleriyle önemli bir yenilemeden geçti.

Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçeveleri de altın detaylarla süslendi. Yakındaki Kabine Odası'na da benzer dekoratif değişiklikler eklendi.

Bu odaların hemen dışında, başkanların Beyaz Saray konutu ile Batı Kanadı arasında gidip gelirken uzun zamandır kullandıkları ikonik geçit olan Batı Kolonadı yer alıyor.

REKLAM

Bu koridor boyunca Trump, eski başkanları onurlandıran portreler ve plaketler içeren bir 'Başkanlık Şöhret Yolu' oluşturdu. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın portresi ise yok, Biden'ın portresi yerine bir otomatik kalem görüntüsü yerleştirildi.

Yakınlarda bulunan ve Batı Kanadı'nı konuta bağlayan Palmiye Odası, yeni bir mermer zemin ve kristal avize ile yenilendi.