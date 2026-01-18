Habertürk
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar! | Son dakika haberleri

        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde kar yağışı ve yağmur etkili olacak. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 18.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:14
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli

        Antalya

        Güneşli 12°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 13°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Bulutlu

        Ağrı

        Karlı -5°

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının da, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        ÖNEMLİ UYARILAR

        Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Ayrıca ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

        Fotoğraf: AA

