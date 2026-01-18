Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 4° Ankara Kısmen Güneşli 1° İzmir Güneşli 9° Antalya Güneşli 12° Trabzon Yağmurlu 6° Bursa Kısmen Güneşli 1° Adana Güneşli 13° Diyarbakır Yağmurlu 2° Gaziantep Bulutlu 3° Ağrı Karlı -5°

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının da, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

REKLAM

ÖNEMLİ UYARILAR

Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.