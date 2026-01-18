Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor: Son durum ne?

00:01 18/01/2026

STRATEJİK TESİSLER ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.

Beşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat’ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.

Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir’in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.