        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor: Son durum ne? | Dış Haberler

        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor: Son durum ne?

        Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG'nin Deyr Hafir'de saldırılar için üs olarak kullandığı noktalara yönelik operasyonu sürüyor. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'nin yanı sıra Rakka vilayetindeki bazı yerleşimlerde tam askeri kontrolün sağlandığını duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 18.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:25
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR

        Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

        TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİL YERLEŞİM ALANLARINI HEDEF ALDI

        Terör örgütü YPG/SDG, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG’nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

        Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye’nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak."dedi.

        GAZ SAHALARININ OLDUĞU BÖLGE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

        Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

        Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti. ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

        Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

        PETROL SAHALARININ BULUNDUĞU BÖLGE KURTARILDI

        Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı

        YPG TABKA'DAN ÇEKİLİRKEN İNFAZ VE İHLALLER GERÇEKLEŞTİRDİ

        Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka kentinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı.

        Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı. Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.

        TABKA'DA KONTROL SAĞLANDI

        Suriye Enformasyon Bakanı, ordunun Rakka kırsalındaki Tabka kentinde kontrolü sağladığını bildirdi. Tabka ile birlikte Fırat Barajı da ordunun kontrolüne geçti.

        Ordu birliklerinin ayrıca, Rakka kırsalındaki Racm el-Gazzal köyüne girdiği aktarıldı.

        RAKKA'YA 5 KM KALDI

        Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi.

        STRATEJİK TESİSLER ELE GEÇİRİLDİ

        Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.

        Beşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat’ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.

        Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.

        Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir’in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.

        ORDU TABKA'YA GİRMEYE BAŞLADI

        Suriye ordusu birliklerinin, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine girmeye başladığı aktarıldı. Suriye Enerji Bakanı ise Petrol rafinerileri dahil stratejik noktaları ele geçirdiklerini ve çalışmaların devam etmesini sağladıklarını ifade etti.

        SURİYE ORDUSUNUN YPG OPERASYONU

        Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

        Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

        Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

