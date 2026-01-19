Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        beIN Trio ekibi, Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        2

        ALANYASPOR'UN KIRMIZI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Bülent Yıldırım: "Sebep sonuç ilişkisi göremiyorum. Hakem ekibinin kararını destekliyorum."

        Deniz Çoban: "Hakem ekibiyle aynı fikirdeyim."

        Bahattin Duran: "Sizlerle ve hakem ekibiyle aynı fikirdeyim. Oosterwolde'nin teması var ancak üç adım sonra düşüyor. Devam kararı doğru. Faul olsaydı kırmızı kart derdim."

        3

        F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Deniz Çoban: "İtme olsa tartışmasız penaltı ancak oyuncu olayın farkında ve futbol temasının dışına çıkmıyor. Hakemin kararı doğru."

        Bülent Yıldırım: "Etkili temas yok. Futbol içinde yan yana bir temas var. Hakemle aynı düşüncedeyim."

        Bahattin Duran: "Sınırlarda gezmiş bir hamle, Semedo'ya temas var ama Semedo kendini kolay bırakmış. Penaltı için yeterli değil. Hakemin kararı doğru."

        4

        TEDESCO'NUN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

        Deniz Çoban: "Maçtaki kritik hatalardan biri. Açık bir faul atlandı. Buna sinirlenen Tedesco'ya ise doğru bir sarı kart gösterdi. Normalde direkt kırmızı kartlık. Teknik kulübedekiler ölçülü davranmak zorundadır. Ceketini fırlattıktan sonra çok rahat kırmızı kart verebilirdi. Mehmet Türkmen denizi geçti, derede boğuldu."

        Bülent Yıldırım: "Çok net bir faul. Tedesco'da ise her türlü ısrar var. Kendisini ihraç etmeyen hakem ekibi sınıfta kaldı."

        Bahattin Duran: "Tedesco ikinci sarı karttan ihraç edilmesiydi. Bunun savunması yok. İkinci sarının çıkmaması kabul edilemez."

        5

        SKRINIAR'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON

        Deniz Çoban: "Jhon Duran'ın yaptığı hamleler bir yaptırım gerektiriyor mu diye bakmak lazım. Bu kargaşada böyle bir ikili mücadelede hakemin kararını pek eleştiremiyorum."

        Bahattin Duran: "Jhon Duran'ın hareketi köşe vuruşundan önce, teknik ceza yok. Sonrasında ise penaltı olduğunu düşünüyorum."

        Bülent Yıldırım: "Top oyuna girmeden önce Duran iki hamlede bulunuyor, hakem kornere izin vermeden önce Duran'a sarı kart göstermeliydi. Bunu atladınız, o zaman top oyundayken VAR çağıracak ve hakeme bunu gösterecek. Penaltı ve sarı kart verilmeliydi."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"