Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!

TEDESCO'NUN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Deniz Çoban: "Maçtaki kritik hatalardan biri. Açık bir faul atlandı. Buna sinirlenen Tedesco'ya ise doğru bir sarı kart gösterdi. Normalde direkt kırmızı kartlık. Teknik kulübedekiler ölçülü davranmak zorundadır. Ceketini fırlattıktan sonra çok rahat kırmızı kart verebilirdi. Mehmet Türkmen denizi geçti, derede boğuldu."

Bülent Yıldırım: "Çok net bir faul. Tedesco'da ise her türlü ısrar var. Kendisini ihraç etmeyen hakem ekibi sınıfta kaldı."

Bahattin Duran: "Tedesco ikinci sarı karttan ihraç edilmesiydi. Bunun savunması yok. İkinci sarının çıkmaması kabul edilemez."